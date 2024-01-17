أمم أفريقيا.. المغرب يحقق الفوز الأول للعرب من بوابة تنزانيا

سجل المغرب هدفين في غضون أربع دقائق بالشوط الثاني، ليبدأ كأس الأمم الأفريقية بفوز كبير 3-0 على تنزانيا، التي أنهت المباراة بعشرة لاعبين، اليوم الأربعاء.

تصدر المغرب المجموعة السادسة وله ثلاث نقاط، في انتظار نتيجة مباراة الكونغو الديمقراطية وزامبيا في وقت لاحق اليوم.

ومنح رومان سايس التقدم إلى المغرب بعد نصف ساعة من اللعب، قبل أن يسجل عز الدين أوناحي، ويوسف النصيري، هدفين خلال أربع دقائق في الشوط الثاني.

وتصدر المغرب المجموعة السادسة وله ثلاث نقاط، بينما بقت تنزانيا دون رصيد من النقاط.

رياضة 24