التسويق المؤتمت أو أتمتة التسويق (Marketing Automation) من الأمور الفاعلة في التسويق الرقمي حيث يمكن من خلاله الاستفادة من العديد القنوات الإلكترونية منها التسويق عبر البريد الإلكتروني (Email Marketing) وكذلك التسويق عبر رسائل الجوال (SMS Marketing) الذي قد يراهما البعض ضمن المدرسة الكلاسيكية التقليدية في التسويق، ولكنهما يعتبرا أحد أقوى وأهم قنوات التسويق الرقمي، إضافة إلى أنهما أساسيان في “التسويق الوارد” (Inbound Marketing) فمن منا لا يملك أكثر من بريد إلكتروني ويقوم بالاطلاع عليه بشكل شبه يومي، كذلك لدى الكثير أكثر من جهاز جوال تصله رسائل من مختلف الجهات.

فإرسال المحتوى المناسب في الوقت المناسب للفئة المناسبة هو إحدى أهم مميزات أتمتة التسويق الذي تزيد معه فعالية التسويق وتحسن من مهامه أيضا تزيد من كفاءته والعائد منه على الاستثمار، كذلك بالنسبة لأسلوب التواصل مع العملاء وتحسين مستوى رضاهم وجذب عملاء جدد، فهي بذلك تساعد على إرسال عدة رسائل بمحتوى مختلف ذي صلة لكل منها بالجمهور المستهدف، من خلال تخصيص رسائل البريد الإلكتروني لشريحة معينة من الجمهور بحسب صفاتهم المشتركة واهتماماتهم الشخصية عبر إنشاء خطة تسويقية فريدة لكل شريحة من العملاء.

كما يمكن تعظيم الفائدة من منصات أتمتة التسويق من خلال دمجها مع نظام إدارة علاقات العملاء لتتبع سلوك العملاء وتقييم الجهود المبذولة في الحملات الإعلانية لتحقيق أكبر فائدة ممكنة، أيضا يساعد المنظمة على إنشاء ملف تعريفي لشخصية عملائها المحتملين خلال تصفحهم في المواقع أو النماذج التي قاموا بتعبئتها، حيث تقوم منصات التسويق المؤتمتة بتجميع هذه المعلومات والاستفادة منها في العمليات التسويقية وابتكار طرق لتحفيز العملاء المحتملين الذين لديهم اهتمام بالمنظمة أو خدماتها أو منتجاتها، كما هو عند قيام العميل بالبحث في موقع إلكتروني عن منتج محدد، وبعد ذلك يظهر له تلقائيا من خلال أداة أتمتة التسويق العديد من المنتجات المشابهة المتعلقة بنفس المنتج الذي قام بالبحث عنه من خلال الإعلانات التي تستهدف العميل على مختلف قنوات التسويق الرقمي.

أيضا توفر أتمتة التسويق الوقت والجهد حيث تقوم بالمهام المتكررة للحملات التسويقية بدون تدخل بشري، وبالتالي تقليل الأخطاء البشرية كما تساعد على تحقيق أفضل النتائج من خلال جدولة الحملات الإعلانية، وبالتالي تحسين تجربة العميل وكذلك تحسين الكفاءة في استخدام الميزانية التسويقية، وتساعد كذلك على إدارة حسابات منصات التواصل الاجتماعي من خلال أداة مركزية واحدة تقوم بجدولة المنشورات وتتبع النشاط التسويقي والرد على الرسائل والإشعارات في جميع مواقع التواصل الاجتماعي.

كما نجد عند شراء سلعة أو خدمة من خلال القنوات الإلكترونية أن يتم شكر العميل عبر رسالة بريدية، بعد ذلك يتم لاحقا إرسال أي تحديث لهذا العميل يتعلق بالسلعة أو الخدمة التي قام بشرائها، كذلك إرسال العروض الترويجية التي تتعلق باهتماماته من خلال تتبع سلوكه والمنتجات التي اشتراها أو استخدمها في أي أحداث مهمة للمنظمة أيضا في برامج ولاء العملاء.

وفي الغالب يتم تفعيل أتمتة التسويق من خلال إعداد القوائم البريدية من خلال إحدى منصات شركات إرسال البريد الإلكتروني (Email Service Provider) التي تقدم خدمة التسويق عبر البريد الإلكتروني وقياس النتائج العمل بدقة وإعداد التقارير بشكل سهل وسريع.

علي محمد الغامدي – جريدة الرياض

