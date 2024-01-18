أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) طرح مناقصة لبيع حقوق البث التلفزيوني في هولندا وبلجيكا ولوكسمبورج، لوسائل الإعلام لنسختي كأس العالم لكرة القدم 2026و2030.
وذكر فيفا عبر موقعه الألكتروني الرسمي، اليوم الأربعاء، أنه يهدف إلى الوصول لأكبر عدد ممكن من الجماهير، وتوفير تجربة مشاهدة عالية الجودة للمشجعين في كأس العالم.
وأضاف أنه تحدد يوم 20 شباط/فبراير المقبل كحد أقصي لتقديم الوسائل الراغبة في الحصول علي حقوق البث التليفزيوني لنسختي المونديال المقبلتين.
وأوضح أنه من خلال بيع الحقوق الإعلامية لبطولات كرة القدم، يحقق فيفا دخلا ضروريا لدعم وتطوير اللعبة في جميع أنحاء العالم.
صحيفة الرياض
كانت هذه تفاصيل خبر الفيفا يعلن عن مناقصة لحقوق البث التلفزيوني لنسختي كأس العالم 2026 و2030 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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