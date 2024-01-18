حميدتي يلتقي مبعوث الأمم المتحدة في أوغندا

حميدتي: أكدت للعمامرة رغبتنا في تحقيق السلام والاستقرار لشعبنا بما يمهد الطريق إلى إعادة بناء الدولة السودانية على أسس جديدة عادلة ترفع الظلم عن جميع الشعوب السودانية في ظل حكم مدني ديمقراطي حقيقي. الجزيرة – السودان

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