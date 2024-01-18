كيف تتصرفين مع عوامل النفاس لتفادي آثارها السلبية مدى الحياة

يتفق الجميع على أن هناك بعض العوامل التي تؤثر على الأم في مرحلة النفاس، التي تستمر آثارها السلبية مدى الحياة إذا لم تتعلم كيف تتفاداها أو تتعامل معها بعقلانية وذكاء في حين حدوثها.

التوتر والقلق (الحالة النفسية)

الحالة النفسية للمرأة النافس بالغة الأهمية، لا يمكن مقارنتها بأي العوامل الأخرى التي تضمن استقرارها في هذه المرحلة، لهذا عادة ما ينصح الخبراء بمداراتها واحتوائها، حيث أثبتت الدراسات أن ثلاث أمهات من أصل عشر يصبن بانهيارات عصبية خلال هذه المرحلة، بسبب نقص المساعدة والسند، وقلة الاهتمام، والشعور بضغط التربية وتغير الروتين.

حاولي الابتعاد عن المشاعر السلبية بخاصة القلق والتوتر وركزي على أنها من أجمل مراحل حياتك أمام مولود الصغير، تأمليه بكثرة، واشتمي رائحته باستمرار لأنها تعدل مزاجك، لا تدخلي في نقاشات عقيمة مع الزوج أو العائلة حول طرق التربية.

التعرض للهواء البارد

هناك العديد من الروايات والمعتقدات المتوارثة في ثقافتنا العربية التي تقول بأن المرأة في فترة النفاس معرضة للخطر أكثر من غيرها، فمناعتها تكون ضعيفة جدا، لهذا، يجب حصولها على العناية والحماية أكثر من غيرها خاصة من عامل البرد، بحيث عليها ارتداء غطاء رأس وجوارب وملابس دافئة على الدوام، لأن دخول الريح إلى جسمها في هذه الفترة يسبب لها صداعا مزمنا مدى العمر وآلاما في المفاصل يصعب التخلص منها.

علاقتك مع رضيعك

تبدأ علاقة الطفل بأمه منذ الأسابيع الأولى في بطنها، هناك يجب أن تبدأ في الحديث إليه وإغداقه بحنانها، أما بعد الولادة فهو بحاجة إلى رعاية كاملة، وكأنه يقول لأمه: “لا تتركيني أبكي لوحدي كما ينصحك المقربون، لو لم أكن جائعا أو منزعجا من أمرا ما فلن أحدث الفوضى”، وينصح خبراء بعدم الصراخ على الرضيع وعدم التأفف منه على مسمعه، فهو لا يفهم ولكنه يحس، وسيؤثر ذلك على شخصيته مستقبلا.

العناية بجرح القيصرية

الولادة الطبيعية تعتبر أكثر أمانا وراحة للأم في الكثير من الأحيان، على عكس الولادة بعملية قيصرية، التي تعد خطيرة نوعا ما، تتبعها مضاعفات مستقبلية كألم الظهر، الشعور بالوهن والدوخة، بروز البطن والكثير من المشاكل الجمالية، وكل هذا يعتبر لا شيء أمام الأخطار المحتملة من سوء العناية بجرح القيصرية، حيث يمكن أن يتعفن أو يصاب بنزيف إذا لم تتبع السيدة تعليمات الطبيب.

لا تغيري الضماد لوحدك، لا تبللي الجرح وحذار من الاستحمام قبل ان يسمح لك طبيبك، خياطة القيصرية بطريقة التجميل، أو بالطرق التقليدية تحتاج لمعاينة بعد مرور عشرة أيام إلى أسبوعين على الأكثر، فلا تهملي موعدك، يمكنك بعد نزع الضماد وضع العسل الطبيعي أو مرهم للتخلص التدريجي من علامة القيصرية على بطنك على المدى البعيد.

الشروق الجزائرية