القبض على شخص دهس شرطياً

ألقى عناصر شرطة سطيف القبض يوم الأربعاء، على شخص في الـ19 من العمر، قام بدهس شرطي أثناء تأدية مهامه .
ووقع حادث الدهس، حسب ما ذكره بيان لذات المصالح، على مستوى محور الدوران المحاذي لجامعة محمد دباغين بولاية سطيف.
وكشف تحقيق للنيابة المختصة إقليميا حول ملابسات الواقعة، أن السيارة التي كان يقودها الشخص المتورط، كانت محل سرقة على مستوى مدينة العلمة.
كما بيّن التحقيق أن الشخص المتورط في هذه الواقعة، لم يكون يحوز على رخصة السياقة، يضيف ذات المصدر.
الشروق الجزائرية
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