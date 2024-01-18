المليشي حميدتي يشن هجوماً عنيفاً علي سلفاكير رئيس دولة جنوب السودان

برهان و سلفاكير

تتعالي منذ الأسبوع الماضي أصوات تلاوم داخل تحالف مليشيا التمرد وشتات الحرية والتغيير ..

• التلاوم يعود إلي تسريب تفاصيل دقيقة من اللقاء الذي جمع المليشي حميدتي مع وفد منطقة أبيي بقيادة فرانسيس دينق ولوكا بيونق حيث شن حميدتي في اللقاء هجوماً عنيفاً علي من وصفهم بالإنتهازيين في الحرية والتغيير وقال موجهاً حديثه لفرانسيس دينق إن (ناس) الحرية والتغيير ينتمون إلي مشروع الهيمنة الثقافية الذي يحاربه تمرده وأضاف إنه يعلم أن الحرية والتغيير كيان ضعيف وفارغ ولامستقبل له في السودان لكنه يحتاج إليهم في المرحلة الراهنة للتعامل مع المجتمع الدولي والإقليمي ..

• ونقلاً عن مصدر مأذون شن المليشي حميدتي هجوماً عنيفاً علي سلفاكير رئيس دولة جنوب السودان وطلب من فرانسيس ولوكا توصيل صوت امتعاضه إلي سلفا الذي يقف منحازاً إلي الجيش السوداني علي حد قوله وأتهم زعيم المليشيا من أسماهم بلوبي إسلاميي الإنقاذ بقيادة توت قلواك بالتأثير علي قرارات حكومة جنوب السودان وتجييرها لصالح القوات المسلحة السودانية ..

• وطلب زعيم المليشيا من فرانسيس دينق فتح صفحة جديدة لمليشيا التمرد مع مراكز صناعة القرار بأمريكا وقال إنه يلتزم بتوفير الأمن في الإقليم حال تمت له السيطرة علي الأوضاع في السودان ..

• وتم لقاء المليشي حميدتي مع وفد أبيي في نيروبي بترتيب من ياسر عرمان وطه عثمان الحسين والذي فضل البقاء خلف كواليس الحوار الذي تم توثيقه بالصوت والصورة دون علم الطرفين ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد