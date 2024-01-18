ضبط مواد غذائية وعبوات مياه غازية منتهية الصلاحية بالبحيرة

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر، وتحت إشراف سمير البلكيمي – مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية ضمن جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع – نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

أسفرت بمركزى حوش عيسى وأبو المطامير، عن ضبط ١٠ مخابز لإنتاجها خبزا ناقص الوزن، ومخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومخبزين توقفا عن الإنتاج بدون إذن مسبق، أو وجود عذر قهرى كما تم تحرير ٩ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل،و ٤ محاضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز.

وبحملات مماثلة بمركزى كوم حمادة والدلنجات، تم ضبط ٣٠ عبوة مياة غازية، و١٥ علبة بسكويت منتهي الصلاحية و٧ محلات لبيعها سجائر بأزيد من السعر الرسمي، كما تم تحرير محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار بالإضافة إلى ضبط ٦ محلات جزارة لعرضهم للبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية،و أسماك مجمدة غير صالحة للإستهلاك الآدمي.

وبمراكز الرحمانية ودمنهور وإدكو ورشيد،تم ضبط مخبز لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار ٢٧ جرام للرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات عليه، وغلقة لمدة شهر و،١٢مخبز لإنتاجها خبزا ناقص الوزن ومخبزين تصرفا فى ٢٨ دقيق بلدى مدعم، و٣ مخابز لتوقفها عن الإنتاج بدون إذن و٧ مخابز لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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