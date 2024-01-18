رئيس القضاء يتفقد مجمع محاكم ابوحمد

قام صاحب السعادة مولانا عبد العزيز فتح الرحمن عابدين رئيس القضاء اليوم بزيارة تفقدية لمجمع محاكم ابو حمد يرافقه سعادة رئيس عام إدارة المحاكم ورئيس الجهاز القضائي لولاية نهر النيل ورئيس إدارة الخدمات ونائب رئيس عام إدارة المحاكم ونائب مدير المكتب التنفيذي لرئيس القضاء. ووقف رئيس القضاء على سير العمل بمجمع المحاكم وأطلع علي حجم العمل وإجراءات التقاضي ، واجتمع سعادته بالسادة القضاة بدرجاتهم المختلفة والعاملين واستمع إلى المعوقات والمشاكل التي تواجه عمل المحاكم المختلفة. ووعد سعادته بتذليل كل المعوقات وحل كل المشاكل التي تواجه سير العمل القضائي والإداري بمجمع المحاكم لتحقيق الفصل العادل والناجز في القضايا وبسط سيادة القانون في ظل الظروف الراهنة. وفي إطار الوقوف على حجم وترقية الأداء قام سعادته بزيارة مزرعة السلطة القضائية بابي حمد وعدد من المرافق الخدمية للسلطة القضائية. سونا

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