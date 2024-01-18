بشريات لتطوير قطاع الثروة الحيوانية بولاية كسلا

بحث والي كسلا المكلف الاستاذ محمد موسى عبد الرحمن مع الوزير المكلف لوزارة الثروة الحيوانية حسين التوم فرص الاستفادة من امكانيات ولاية كسلا في مجال الثروة الحيوانية بتنفيذ مشاريع استثمارية على مستوى القطاع خاصة صادر اللحوم .

واوضح الوزير المكلف خلال اللقاء ان زيارته الى ولاية كسلا جاءت بغرض الوقوف على امكانيات الولاية في مجال الثروة الحيوانية وتفقد المؤسسات التي تخدم القطاع خاصة المحاجر لاهميتها في عملية صادر الحيوان إلى خارج الولاية.

واكد الوزير المكلف ان ولاية كسلا التي تمتلك حصيلة مقدرة من الثروة الحيوانية قد بذلت جهودا كبيرة في مجال الاهتمام بالثروة الحيوانية وتنفيذ عدد من الانشطة والبرامج المتعلقة بصحة الحيوان وحماية القطيع بالاضافة الى الاهتمام بالرعاة وملاك الثروة الحيوانية.

واشار إلى الوزارة الاتحادية ومن ضمن اهتماماتها بالولايات ستعمل على تقديم كل مايعين الولاية للارتقاء بخدمات القطاع منوها إلى ان ولاية كسلا دورا كبيرا في تعظيم الصادر للعام 2023 الذي بلغ (5) ملايين راسا من الثروة الحيوانية.

من جانبه رحب الوالي المكلف بزيارة الوزير المكلف لوزارة الثروة الحيوانية واهتمام الوزارة بدعم القطاع لاهميته الاقتصادية والاجتماعية مشيرا ان ولاية كسلا لها من الامكانيات والميزات التفضيلية على مستوى القطاع ومواعين الصادر للخارج مما يؤهلها لان تكون من الولايات الرائدة في مجال الثروة الحيوانية.