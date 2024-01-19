رمضان 2024 .. تحضيرات مسلسل “عتبات البهجة” بطولة يحيي الفخراني

يواصل فريق عمل مسلسل “عتبات البهجة” التحضيرات على العمل الذي يقوم ببطولته الفنان يحيى الفخراني، لعرضه ضمن السباق الرمضاني في عام 2024.

ونشرت شركة “العدل جروب” مقطع فيديو يكشف جلسات تحضيرات مسلسل عتبات البهجة الذي يقوم ببطولته الفنان يحيى الفخراني مع عدد من النجوم.

ويضم مسلسل عتبات البهجة عددا كبيرا من النجوم على رأسهم الفنان يحيي الفخراني والمطرب عنبة، صلاح عبدالله، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، وفاء صادق، علاء مرسي، يوسف عثمان وغيرهم.

مسلسل عتبات البهجة معالجة درامية للدكتور مدحت العدل، ومن إخراج مجدي أبو عميرة والمسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد.

ويظهر “الفخراني” بثوب جديد فى مسلسله الرمضانى، سواء على مستوى الكتابة أو مستوى الإخراج، إذ سيتخلى عن نجله المخرج شادى الفخرانى عقب تعاونهما على مدار أكثر من 3 مسلسلات قدماها مؤخرًا ومنها الخواجة عبد القادر وونوس.

وقرر أن يعود للعمل مع مجدى أبو عميرة الذى قدم له عدة نجاحات كبيرة أبرزها مسلسله الشهير “يتربى فى عزو” الذى تصدر نسبة مشاهدات رمضان فى سنة عرضه عام 2007 كل الدول العربية، وحقق نسب مبيعات ضخمة بالفضائيات.

وقال الفخرانى عن قراره الاستعانة بالمخرج مجدي أبو عميرة لأنه مخلص فى عمله ويناسب المعالجة الدرامية التى كتبها الدكتور مدحت العدل لمسلسل «عتبات البهجة».

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