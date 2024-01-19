بالصور.. ادارة مكافحة المخدرات محلية كرري تضبط متهمين يروجون المخدرات من داخل منزل

تمكنت ادارة مكافحة المخدرات محلية كرري بعد توفر معلومة بان هنالك متهمين يقومون بترويج المخدرات داخل احد المنازل تم تكوين تيم ميداني متخصص وبعد الرصد والمتابعة واستخراج امر تفتيش من النيابة.

تمت مداهمة المنزل ليتم العثور علي بلاطة من الحشيش الافغاني وكمية من الحشيش الفلت اضافة عدد(4) قندول حشيش وعدد(580) طلقة خرطوش و (38) طلقة (m16) طبنجة وماكينة نقود والعثور علي مبلغ مالي بقيمة(248) الف جنيه وعملات أجنبية ، وضبط عدد(١٦) تلفون كبير وعدد (٧) تلفون صغير ،وعدد تلفون ثريا ، فيما تم تم فتح بلاغ في مواجهة المتهمين و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهتهم.

المكتب الصحفي لشرطة السودان