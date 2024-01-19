بادى يشيد بمبادرات الشباب والمراة

العمدة - حاكم إقليم النيل الأزرق اشاد الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق رئيس اللجنة العليا لتنسيق العمل الإنساني والتنموي بالإقليم، بالدور الرائد والمتعاظم للشباب والمرأة في تقديم المبادرات . جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم وفد مبادرة متطوعون بلا حدود للتعايش السلمي وإصحاح البيئة برئاسة الأستاذ مصطفى محمد حامد رئيس المبادرة . ذلك بحضور الأستاذ عبدالغني دقيس خليفة المحافظ برئاسة حكومة الإقليم والأستاذ ميرغني مكي ميرغني الأمين العام لحكومة الإقليم . حيث تناول اللقاء أهداف وبرامج المبادرة الرامية لدعم الخدمات الصحية على مستوى المحافظات بالإقليم . واوضح المحافظ برئاسة حكومة الإقليم أن لقاء الحاكم بوفد مبادرة متطوعون بلا حدود إستعرض مشروعات المبادرة الداعمة للتعايش السلمي ورتق النسيج الإجتماعي ومحاربة خطاب الكراهية ونبذ القبلية الى جانب دعم القوات المسلحة تحت شعار (جيش واحد… شعب واحد). وأضاف أن المبادرات التي تم رصدها بلغت أكثر من خمسة عشرة مبادرة تصب في خانة تعزيز التعايش السلمي بالإقليم، مضيفاً أن الحاكم وجه وزارة الرعاية الإجتماعية والمجلس الأعلى للشباب والرياضة الى ضرورة توفير الظروف الملائمة لتمكين مبادرة متطوعون بلا حدود من القيام برسالتها على الوجه الأكمل. سونا

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