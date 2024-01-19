بعد ضرباتها في إيران.. باكستان تجري مراجعة للأمن القومي

قال وزير الإعلام الباكستاني، مرتضى سولانغي، لوكالة رويترز، إن رئيس حكومة تصريف الأعمال، أنوار الحق كاكار، دعا كبار القادة المدنيين والعسكريين للمشاركة في اجتماع، الجمعة، “لإجراء مراجعة للأمن القومي” في ظل التوتر مع إيران.

وشنت باكستان ضربات ضد من وصفتهم بـ”إرهابيين” داخل إيران، الخميس، بعد يومين من إعلان طهران أنها قصفت “قواعد لمسلحين”داخل الأراضي الباكستانية.

قالت إيران، الثلاثاء، إنها استهدفت قواعد لمسلحين “على صلة بإسرائيل” داخل باكستان. وتنتمي المجموعتان المستهدفتان إلى البلوش، لكن من غير الواضح إذا كان هناك تعاون بينهما.

إلا أن باكستان قالت إن مدنيين أصيبوا وقُتل طفلان.

وجاء الرد الباكستاني، الخميس، عبر تنفيذ ضربات داخل إيران استهدفت مسلحين انفصاليين من البلوش.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن عدة صواريخ أصابت قرية في إقليم سستان وبلوشستان المتاخم لباكستان، مما أسفر عن مقتل 9 على الأقل، من بينهم “3 نساء و4 أطفال”، وجميعهم غير إيرانيين.

وشهدت العلاقات بين باكستان وإيران توترا في الماضي، لكن هذه الضربات كانت الأكثر عمقا عبر الحدود في السنوات الماضية.

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