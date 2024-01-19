لقاء تفاكري بين هيئة شباب الفور وتجمع شباب البجه

إلتأم اليوم لقاء تفاكري بين تجمع مجلس شباب البجة وهيئة شباب الفور بنادي البجه الثقافي الإجتماعي ببورتسودان. وتناول اللقاء دور الشباب في حماية الوطن ومنع تمرير الأجندة الخارجية عبر واجهات تهدد وجود الوطن. وأمن الإجتماع على أن الشباب هم من رحم هذا الشعب السوداني يجمعهم التاريخ المشترك وأن الشعوب الحية يقع عليها عبء حماية التراب، مؤكدين أهمية المقاومة الشعبية لدحر التمرد تحت إشراف القوات المسلحة. وضم تجمع مجلس شباب البجا كل من هيكل مرتضى رئيس التجمع و آدم علي محمد أوشيك نائب الرئيس ومحمد علي ممثل للمحليات ومحمود موسى السكرتير العام لتجمع المهنيين السودانيين. فيما مثل هيئة شباب الفور خالد الحلفاوي رئيس الهيئة وإسماعيل أحمد الأمين العام للهيئة والدكتور نصر الدين نائب الأمين العام للهيئة. سونا

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