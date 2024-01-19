في عيد ميلاد مي عز الدين .. تعرف على أهم محطاتها الفنية

يصادف عيد ميلاد الفنانة مي عز الدين الذي يوم 19 يناير .
بدأت حياتها الفنية عندما اكتشفت أن الفنان محمد فؤاد يبحث عن وجه جديد ليشاركه البطولة في فيلمه رحلة حب، أخذت الزمام في يدها وطلبت من صديق العائلة المخرج منير راضي أن يعرفها على مخرج الفيلم محمد النجار، بعد ذلك اقترح على الفنان محمد فؤاد الذي أُعجب بها وأسند إليها الدور.
والظهور الثاني لها كان في مسلسل أين قلبي، الذي لعبت فيه دور ابنة الفنانة يسرا في المسلسل؛ حيث أعجبت فيها وعرفت منها أنها سبق لها القيام ببطولة فيلم أمام محمد فؤاد، فقامت بمكالمة مجدي أبو عميرة مخرج مسلسل أين قلبي وأخبرته أنها وجدت من ستقوم بدور ابنتها في المسلسل، وفعلا أسند الدور لها رغم وجود أربعين مرشحة وأكدت أنها تعلمت الكثير من يسرا من خلال المشاركة معها.
وقامت بالعديد من الأعمال الدرامية ومنها مسلسل دلع البنات ،حالة عشق ،آدم ،قضية صفية ،محمود المصري ،وعد ،خيط حرير والعديد من الأعمال الأخري .
صدى البلد
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