- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
على خلفية بعض الإشاعات بشأن تعرض أبناء دارفور في ولاية نهر النيل لمضايقات، أرسلت حكومة إقليم دارفور وفد مقدمة، وبعد التأكد من أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، قام حاكم الإقليم بزيارة بنفسه لولاية نهر النيل والتقى حكومتها.
وكتب مناوي على صفحته الرسمية قائلاً:
صباح اليوم إلتقيت بالسلطات في ولاية نهر النيل علي رأسها والي الولاية بعد ان مهدت لنا لجنة اقليم دارفور الزائرة في الولايتين ، وكان اللقاء منتج جداً بعد ان تمكنت السلطات إنهاء كل ما يثير الإشاعة في الفترة السابقة بشهادة اللجنة الزائرة ، سنكمل المشوار من اجل تشبيك متطلبات أهل دارفور وولايتي الشمالية ونهر النيل .
الخرطوم – “أخبار الخليج 365”
كانت هذه تفاصيل خبر مناوي في نهر النيل ترافقه قوة كبيرة .. ما القصة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.