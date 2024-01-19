مناوي في نهر النيل ترافقه قوة كبيرة .. ما القصة؟

على خلفية بعض الإشاعات بشأن تعرض أبناء دارفور في ولاية نهر النيل لمضايقات، أرسلت حكومة إقليم دارفور وفد مقدمة، وبعد التأكد من أنها شائعات لا أساس لها من الصحة، قام حاكم الإقليم بزيارة بنفسه لولاية نهر النيل والتقى حكومتها.

وكتب مناوي على صفحته الرسمية قائلاً:

صباح اليوم ‏إلتقيت بالسلطات في ولاية نهر النيل علي رأسها والي الولاية بعد ان مهدت لنا لجنة اقليم دارفور الزائرة في الولايتين ، وكان اللقاء منتج جداً بعد ان تمكنت السلطات إنهاء كل ما يثير الإشاعة في الفترة السابقة بشهادة اللجنة الزائرة ، سنكمل المشوار من اجل تشبيك متطلبات أهل دارفور وولايتي الشمالية ونهر النيل .