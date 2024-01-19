رشان اوشي: الفترة القادمة هي مرحلة انتصارات الجيش فقط لا غير

‏لم تعد المليشيا تمتلك الامكانات البشرية والمالية لشن هجمات ناجحة.. انهارت قواها واصبح الامداد شحيحا بينما احتفظت القوات المسلحة بعتادها البشري والحربي واستنزفت الغزاة لمدة 9اشهر حتى اهلكتهم.. الفترة القادمة هي مرحلة انتصارات الجيش فقط لا غير وستتابعون عملية التداعي والانهيار للعدو.. الإعلامية/ رشان اوشي

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