حاكم إقليم دارفور “مناوي” يصل الولاية الشمالية ويلتقي اللجنة الأمنية

وصل إلى مدينة الدبة مساء اليوم السيد مني اركي مناوي حاكم إقليم دارفور على رأس وفد من الإقليم في زيارة تستغرق يومين يبحث خلالها العديد من اوجه التعاون المشترك بين الإقليم والشمالية٬ وكان في استقباله بمدينة الملتقى الأستاذ عابدين عوض الله والي الولاية الشمالية المكلف واعضاء لجنة أمن الولاية. وقد عقد الوفد الزائر اجتماعا بوالي الشمالية وأعضاء اللجنة الأمنية بالولاية الشمالية ولجنة أمن محلية الدبة والغرفة التجارية ولجنة الاستنفار والتعبئة بالمحلية. وبحث الاجتماع إمكانيات التعاون التجاري بين إقليم دارفور والولاية الشمالية والاستفادة من الميزات التفضيلية والنسبية للولاية الشمالية في تسهيل انسياب التجارة وتأمين الطرق بين الشمالية ودارفور. كما بحث الإجتماع كيفية الإستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين السودان وليبيا في المجال التجاري خاصة في ظل نقل غرفة المتابعة لتنفيذ الاتفاقيات إلي الولاية الشمالية. وأعرب مناوي خلال الإجتماع عن تقديره وشكره للولاية الشمالية للتعايش السلمي الذي يجده أبناء دارفور المنتشرين بمحليات الولاية مؤكدا علي ضرورة العمل المشترك لتقوية النسيج الاجتماعي وإغلاق الباب علي أصحاب الأجندة الرامية إلى احداث الفتنة بين أبناء الوطن الواحد وأكد تقديره لجهود حكومة الولاية الشمالية لحفظ الأمن والاستقرار مؤكدا دعمه لكافة الجهود المبذولة في هذا الإطار. من جانبه رحب الأستاذ عابدين عوض الله والي الولاية الشمالية بزيارة وفد دافور للشمالية وأعلن عن استعداد الولاية التام للتعاون والتنسيق بين حكومته وحكومة دارفور في مختلف المجالات بما يحقق المصلحة لانسان السودان ويسهم في ترسيخ وتعميق الوحدة والتكافل وحفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة. سونا

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