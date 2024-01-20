حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة الدراجات النارية

شهدت الساعات الماضية عددًا من الحوادث التي أثارت اهتمام الرأي العام المصري، ترصد “الدستور” أبرزها من خلال نشرة “حدث ليلًا”.

قررت النيابة العامة حبس تشكيل عصابي ضم “4 عناصر إجرامية من بينهم عميل سيئ النية، لهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة ببا ببني سويف” تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب سرقات الدراجات النارية عن طريق قطع التوصيلات الكهربائية والتخلص من اللوحات المعدنية، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أمرت نيابة السلام، حبس ٣ عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لحيازتهم كمية من المواد المخدرة بمنطقة النهضة بالسلام.

قررت نيابة الشروق وبدر حبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى لاتهامها بحيازة كمية من مخدر الهيروين وزنت1٫250 بمدينة الشروق.

تقدم أيمن محفوظ المحامي بالنقض، ببلاغ للنائب العام، يتهم أحمد دومة بتكدير السلم العام ونشر أخبار كاذبة، بعد أن ظهر وآخرين على سلم نقابة الصحفيين وردد شعارات مناهضة للدولة.

جريدة الدستور