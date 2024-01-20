شيرين رضا: “وبينا ميعاد2” من قلب الواقع.. وأشعر بأننى أم حقيقية لهؤلاء الأبناء

أعربت الفنانة شيرين رضا عن سعادتها البالغة بردود الأفعال على أحداث مسلسل “وبينا ميعاد2″، وتصدره الترند ومؤشرات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، وارتباط الجمهور بأحداث الحلقات يوميًا، مؤكدة، في تصريحات خاصة لـ”الدستور”، أنها وافقت على تقديم الجزء الجديد من العمل دون تردد، لثِقَل السيناريو واحتوائه على قضايا اجتماعية تخص كل بيت وأسرة في المجتمع.

وبسؤالها عن كيفية تطور الأحداث في الجزء الثاني قالت: “أحداث المسلسل واقعية للغاية، والخطوط الدرامية لكل الأبطال تحمل العديد من المفاجآت التي تتكشف على مدار الأحداث المقبلة، ومناقشة تفاصيل اجتماعية تخص كل أسرة بكل الطرق الممكنة للحفاظ على مستقبل الأبناء، وبناء جيل جديد واعٍ”.

وشددت “شيرين” على أن هناك عوامل أساسية تساعد على خروج المسلسل في أبهى صورة، منها الكيميا الخاصة التي تجمعها بالنجم صبري فواز، وكذلك فريق العمل بالكامل، بجانب نوعية الدراما نفسها التي نقدمها والأحداث والتفاصيل الدقيقة التى نناقشها لمختلف أعمار الأبناء، سواء الأولاد أو البنات، مؤكدة أن هذه النوعية من الدراما تجذب الأنظار من ناحية، ومن ناحية أخرى تقوى على إثارة الشغف في نفوس الجمهور المتعطش إلى فيض من الأحداث الحقيقية التي تجنح نحو شأن العائلة، وتصب في الحياة الاجتماعية ومشكلاتها وأزمات تربية الأبناء في الطبقة المتوسطة، من خلال البيوت وأماكن العمل والدراسة والمشاكل اليومية التي من الممكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة لكل الأعمار.

وبسؤالها عن تجسيدها دور الأم الأرستقراطية المسئولة عن 8 أبناء قالت: “أدوار الأم لها أكثر من شكل، ودائمًا تجذبني، وأنا بطبعي أبحث عن التنوع ولا أحصر نفسي في شخصية واحدة، ومشاعر الأمومة بالنسبة لي في العمل حقيقية للغاية، لدرجة جعلتني أشعر بأنني أم حقيقية لهؤلاء الأبناء، ولست ممثلة”، مشيرة إلى أن “كواليس التصوير تحظى دائمًا بنوع من التعاون والود والحب والالتزام والاحترام، في ظل سعي الجميع للوصول بالمسلسل إلى أعلى مستوى، جعلت كل طاقم العمل أمام وخلف الكاميرا يمثل أسرة واحدة”.

ينتمي مسلسل “وبينا ميعاد2” إلى نوعية الدراما الاجتماعية، وهو مكوّن من 40 حلقة، ويعرض يوميًا من السبت إلى الأربعاء على شبكة قنوات دي إم سي، ومنصة واتش إت الرقمية، ويشارك في أحداث المسلسل نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم: صبري فواز، شيرين رضا، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، محمد سليمان، نادية رشاد، وإيهاب فهمى، وهيدى كرم، ونور محمود، ومحمد مهران، وأسامة الهادى ويوسف الكدوانى، ويوسف إبراهيم، وأميرة أديب، وآية سليم، وتسنيم مطر، وهم من تأليف وإخراج هاني كمال.

جريدة الدستور