بعد ولادة عثرة.. حزن في الباجور بالمنوفية لوفاة طبيبة شابة – صور

في يوم جمعة هادئ، ألقت برودة الطقس ظلالا من الحزن على مدينة الباجور في المنوفية التي رحلت إحدى بناتها، الطبيبة الصيدلانية الشابة “دينا.ع.م”، من قرية فيشا الصغرى، نتيجة لمضاعفات ما بعد الولادة، حيث وُضِعت تحت رعاية الأطباء في المستشفى الجامعي بشبين الكوم قبل ثلاثة أسابيع، وفاضت روحها اليوم تاركة رضيعها وأسرتها الصغيرة تواجه ذكرايتها.

زوج الطبيبة الراحلة “نادر.س” نعاها بكلمات مؤثرة، معبرًا عن الألم والحزن. فكتب عبر حسابه الخاص بفيسبوك: “إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة زوجتى الغالية قرة عينى عروسة الجنة د.دينا على مدبولى”.

بينما نشرت صديقاتها على وسائل التواصل الاجتماعي كلمات تأبين عبرت عن ألم فقدان العروس التي بالكاد مضى عامها الأول في الزواج.

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان الفقيدة السبت بعد صلاة الظهر من مسجد حافظ بمدينة الباجور، حيث سيُقام العزاء في قريتها فيشا الصغرى.

مصراوي