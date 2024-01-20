وفاة شقيقة محمد منير.. موعد ومكان الجنازة

رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح السبت، شقيقة المطرب المصري محمد منير.

وأعلن الخبر، الكاتب الصحفي محمود موسي، عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى الحاجة سميحة أبا يزيد، شقيقة نجمنا الكبير محمد منير، ستقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر بمسجد الحصري والدفن بمقابر العائلة بطريق الواحات.

وأضاف: “خالص العزاء لصديقي الفنان الكبير محمد منير ولكل الأسرة، ورحم الله الفقيدة وخالص العزاء والمواساة للأسرة” .

يذكر أن، محمد منير طرح مؤخرا أغنية “يا فلسطين” لدعم أهالي غزة والشعب الفلسطيني في ظل معاناتهم في الحرب مع المحتل الإسرئيلي.

مصراوي