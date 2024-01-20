مبادرة للحرفيين بجنوب كردفان لصيانة عربات القوات المسلحة

دشن والي جنوب كردفان محمد ابراهيم عبدالكريم مبادرة الحرفيين بالولاية لدعم القوات المسلحة وذلك بصيانة جميع العربات المعطلة الصغيره والكبيرة والمنازل دعما للقوات المسلحة لخوض معركة الكرامة ودحر المتربصين.

و وصف والي الولاية لدى مخاطبته تدشين المبادرة برئاسة الفرقة ١٤مشاه ٬ وصف المبادرة بالكتيبة الاستراتيجية المتقدمة باعتبارها نوعية ومتفردة وتضم عددا من المختصين والكفاءات والخبرات في شتى المجالات واضاف انها فكرة نادرة لم تحدث في اي ولاية من ولايات السودان .

واثنى الوالي على الادوار العظيمة للحرفيين لدورهم الفاعل في تحريك حركة المجتمع كما حيا ابطال الفرقة ١٤مشاه وهي تقود معركة الكرامة وقال ان السودان تكالبت عليه دول الاستكبار الا ان القوات المسلحة ظلت عصية لدك اى عدو متربص، مؤكدا دعمه ورعايته لفئة الحرفيين بتذليل كافة المشاكل المحيطة بهم للقيام بمهنتهم وحرفتهم للنهوض والارتقاء بالولاية.

من جانبه اكد اللواء الركن فيصل مختار الساير قائد الفرقة ١٤ مشاه مقدرة القوات المسلحة وانتصارها على اي عدو خائن، واضاف ان مبادرة الحرفيين تعد دعم وسند قوي للاجهزة الأمنية بالولاية تحقيقا لشعار جيش واحد شعب واحد من أجل المصلحة الوطنية العامة.

وقال فيصل ان المبادرة جاءت في الوقت المناسب وهي اضافة حقيقية تدفع القوات المسلحة في حماية حدود منطقة، مشيدا بمواطني الولاية لوقفتهم الوطنية مع قوات الشعب المسلحة وهي ليست بالمرة الأولى منذ اندلاع الحرب وقال انهم قدموا الكثير من الدعم والسند.