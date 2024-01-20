بالفيديو.. العطا يدعو للاستمرار في تسليح و إعداد وتدريب المستنفرين على كافة الأسلحة

وجه عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام الفريق أول ركن ياسر عبد الرحمن العطا ولاة الولايات وقادة الفرق العسكرية بالآتي : تنزيل دعوة القائد العام “البرهان” بشأن الإستنفار إلى واقع عملي. الاستمرار في تسليح و إعداد وتدريب المستنفرين على كافة الأسلحة. تشكيل كتائب مشتركة من الجيش والشرطة والمخابرات والمستنفرين. وذلك احتفاءً باستجابة الشعب لنداء رئيس مجلس السيادة القائد العام لنداء النفرة الشعبية المسلحة. الخرطوم – أخبار الخليج 365

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