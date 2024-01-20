بونجاح ينقذ آمال الجزائر أمام بوركينا فاسو

حافظ المنتخب الجزائري على آماله في عبور دور مجموعات كأس الأمم الأفريقية عقب تعادله المثير أمام منتخب بوركينافاسو السبت 2-2 بالجولة الثانية للمجموعة الرابعة. ووقع بغداد بونجاح على الثنائية في الدقيقتين 51 و90+5 فيما سجل محمد كوناتي (ق 45+3) وبيرتراند تراوري (ق 71) هدفي بوركينافاسو.وأصبح رصيد بوركينافاسو 4 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، فيما رفع المحاربون رصيدهم إلى نقطتين في المركز الثاني مؤقتا. كووورة

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