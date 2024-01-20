الرئيسية/أخبار/ مناوي ينعي إثنين من أفراد حراسته الشخصية توفيا بحادث مروري بالولاية الشمالية أخبار 2024-01-20 آخر تحديث: 2024-01-20 نعى مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور إثنين من أفراد حراسته الشخصية توفيا بحادث مروري بالولاية الشمالية ليلة أمس .. البلد نيوز 2024-01-20 آخر تحديث: 2024-01-20

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