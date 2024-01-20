قرار بحل لجان التغيير والخدمات بالجزيرة

اصدر الطاهر ابراهيم الخير والي الجزيرة اليوم القرار رقم (1)لسنة2024 يقضي بحل جميع لجان

التغيير والخدمات بولاية الجزيرة.

وجاء في القرار عملا بأحكام المادة (9) (أ) (1) من قانون تنظيم الحكم اللامركزي لسنة 2020م والتكليف الصادر من رئيس مجلس الوزراء الانتقالي بالقرار رقم (260) 22/نوفمبر/2023م بتكليف ولاة ولايات .٩

وايتنادا على التوجيه الوزاري رقم (1) لسنة 2024م

الصادر من وزير الحكم الاتحادي بتاريخ 2024/1/16م بشأن حل لجان التسيير والخدمات وتشكيل لجان تسييرية اصدر القرار الاتي نصه:-

1/ حل جميع لجان التغيير والخدمات بالقري والأحياء والأسواق والمناطق الصناعية.

أ/ تحل جميع لجان التغيير والخدمات بجميع القري والأحياء والفرقان والاسواق والمناطق الصناعية

ب على المدراء التنفيذيين بالمحليات حصر واستلام جميع الاصول الثابتة والمنقولة

والمستندات والعهد والاختام الخاصة باللجان المحلوله وحجزها ورفع تقرير بذلك للسيد الوالي..

ج/ تحجز جميع الحسابات المصرفية المتعلقة بلجان الخدمات والتغيير المحلولة الي حين

تكوين لجان تسيريه.

علي المدراء التنفيذيين بالمحليات تكوين لجان تسيريه بجميع القري والاحياء

والفرقان والاسواق والمناطق الصناعية، علي ان لا يتعدي عدد افراد اللجنة (سبعة

اشخاص) يتم اختيارهم وفق الاسس والمعاير الآتية:-

1/ ان يكون سوداني الجنسية بالميلاد ومقيم بنفس القرية او الحي أو الفريق بشكل دائم.

2/ ان يكون طيب السمعة وان لا يكون قد أدين في جريمة تمس الشرف والأمانة وان لايقل عمرة 18 سنة.

3/ ان لا يكون قد شارك في عضوية اللجان السابقة المحلولة بموجب هذا القرار.

4/ ان يكون العضو في لجان الاسواق والمناطق الصناعية ممارسا لنفس المهنة اوممارسا

لنشاط تجاري يؤهله لعضوية اللجنة الخدمية.

5/ يراعي في

هذه اللجان تمثيل الشباب والمراه وقدام المحاربين ومشرفي الاستنفار.

6/ يتم التسليم والتسلم في خلال 72ساعة من تاريخ صدور القرار.

علي الامانة العامة للحكومة وديوان الحكم المحلي والمدراء التنفيذيين بالمحليات

والجهات ذات الصلة المتابعة ووضع القرار موضع التنفيذ

صدر تحت توقيعي في اليوم الثامن من شهر رجب لعام 1445هـ الموافق

العشرون من شهر يناير2024م

الطاهر ابراهيم الخير

والي ولاية الجزيرة المكلف

سونا