ليلى علوى: مبسوطة بفيلم “مقسوم”.. دلوقتى فى كل سينمات الوطن العربى

أعربت الفنانة ليلى علوي عن سعادتها بالمشاركة ضمن أبطال فيلم “مقسوم” الذي يعرض حاليًا بدور العرض السينمائية في مصر والوطن العربي.

وشاركت ليلى جمهورها، مقطع فيديو عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: “أنا حضرت افتتاح فيلم مقسوم إمبارح وأول إمبارح وأنا بحب الفيلم ده قوي ومبسوطة، ودلوقتي بقى في كل سينمات الوطن العربي والإمارات”.

واحتفل أبطال فيلم “مقسوم”، بالعرض الخاص للفيلم، الإثنين الماضى، فى إحدى سينمات 6 أكتوبر وحضر ليلى علوى و شيرين رضا وسما إبراهيم وسارة عبدالرحمن وعمرو وهبة والمؤلف هيثم دبور والمخرجة كوثر يونس، وحضر كل من يحيى إسماعيل وكريم الشناوى وياسمينا العبد وجيلان علاء وإسلام إبراهيم ومينا النجار وعلى قاسم وعمرو سلامة، وصدقى صخر.

الفيلم بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبدالرحمن، عمرو وهبة وعدد من ضيوف الشرف منهم سيد رجب، ثراء جبيل، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوى في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسما إبراهيم في التسعينيات.

جريدة الدستور