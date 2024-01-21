عائشة الماجدي: القحاتة مناديل الجنجويد يقعدوا ساي ؟

عائشة الماجدي

أسرة عبدالمنعم طلعت وكتبوا بوست وبيان انو لم يتم إغتياله من الجيش وأنو المرحوم كان في منطقة سيطرة الدعم السريع .

الكلام دا مش واضح كدا ️..

القحاتة مناديل الجنجويد يقعدوا ساي ؟

طبعا لا

القحاتة —-

عبدالمنعم أغتيل من قبل الجيش …

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اسرة المرحوم المرحوم لم يقتل من قبل الجيش

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القحاتة لا ياخ دي انتهاكات الجيش

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أسرة المرحوم المرحوم لم يقتل من قبل الجيش

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القحاتة لا المرحوم من ضمن إنتهاكات الجيش

فتأملوا بس يا شعب يا سوداني في حال صبيان قحت —

طبعًا القحاتة حريصين علي الموضوع دا بطريقة مخجلة ورغم انو أسرة المرحوم طلعت الجيش براءة من دم المرحوم ..

لكن طبعا القصة دي ما في صالح قحت ولا في صالح الجنجويد كفيل قحت يحاولوا يفتشوا يدينوا الجيش بأي طريقة …

بس راحت عليكم …

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الخيابة دي ما بدرسوها في الجامعات والكتب بتتواجد بس في عيال قحت …

دي بت المرحوم عبدالمنعم بتنفي إغتيال الجيش ل أبوها …

القحاتة يسكتوا ويقتنعوا ؟

طبعًا لا

القحاتة بس عبدالحفيظ دا لالا أغتالوا الجيش !

ولادة الندم القحاتة تُف.

الكاتبة/ عائشة الماجدي