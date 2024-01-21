وزير الصحة: تضاعف أعداد مرضى السرطان المراجعين لمستشفى البشير

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كشف وزير الصحة الاردني، الدكتور فراس الهواري، ارتفاع أعداد مرضى السرطان المراجعين لمركز سميح دروزة للأورام في مستشفى البشير.
وقال الهواري خلال جلسة نيابية لمناقشة موازنة وزارة الصحة للعام 2024، الاثنين، إن عدد مرضى السرطان المراجعين للمركز إلى 5,300 مراجع في العام 2023، مقارنة مع 1,787 مراجع للعام 2022.
وأضاف أن عدد جلسات علاج الكيماوي في مركز سميح دروزة للأورام بلغ 3,552 جلسة العام الماضي، مقارنة مع 779 جلسة للعام 2022.
وأكد الهواري على أهمية إنشاء وحدة صوت متلقي الخدمة في التسهيل على المواطن وضمان حقه في الحصول على خدمات صحية ذات جودة عالية، وتأسيس قاعدة بيانات من خلال التغذية الراجعة للشكاوى للوقوف على واقع حال تقديم الخدمات والمنشآت الصحية التي ترد عليها الشكاوى بهدف تطوير وتحسين خدماتها المقدمة وضمان عدم تكرار هذه الملاحظات.
رؤيا الإخباري
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