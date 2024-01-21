دعوى قضائية ضد نائب فرنسي وصف الفلسطينيين بـ«السرطان»

تقدمت النائبة الفرنسية عن حزب الخضر صابرينا سيبايهي، بشكوى قضائية ضد النائب في البرلمان الفرنسي مائير حبيب على خلفية تصريحات وصف فيها الفلسطينيين بأنهم “سرطان”.
وعلى حسابها بمنصة “إكس” (تويتر سابقاً) أكدت سيبايهي تقدمها بشكوى للنيابة العامة على خلفية الألفاظ التي تفوه بها حبيب في حديثه لإذاعة “جي” المحلية في 20 أكتوبر الماضي.
وقالت سيبايهي: “من غير المقبول السماح لممثل للشعب، بالتحريض على العنف والكراهية ضد الشعب الفلسطيني”.
وشاركت النائبة الفرنسية على حسابها الشكوى التي تقدمت بها للنيابة العامة، بحسب وكالة الأناضول التركية.
الشروق نيوز
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