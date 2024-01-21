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إخلاء سبيل حمو بيكا بعد القبض عليه في مشاجرة داخل كافيه بأكتوبر

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Asma Osman 0 تبليغ

أمرت النيابة الكلية بأكتوبر، إخلاء سبيل المطرب الشعبي حمو بيكا ومدير أعماله، ومصمم جرافيك، وفني صوت، كما قررت إخلاء سبيل مالك كافيه و٣ عمال بكفالة مالية، وذلك بعد نشوب مشاجرة بين الطرفين.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا بنشوب مشاجرة ووجود مصابين داخل كافيه شهير بمدينة 6 أكتوبر، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول مالك الكافيه و3 عمال، وطرف ثان المطرب الشعبي حمو بيكا ومدير أعماله، ومصمم جرافيك، وفني صوت.

ونتج عن المشاجرة إصابة 3 أشخاص من الطرفين، جري نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم. فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على حمو بيكا وباقي طرفي المشاجرة وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الشروق نيوز

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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