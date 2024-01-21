مفاجأة غير سعيدة لمروج شائعة خيانة صلاح محسن لاعب الأهلي لزوجته

أعلن صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، انفصاله عن زوجته على خلفية التسريبات الأخيرة، وينص القانون علي عقوبات رادعة لمن يقوم بالتشهير بأي شخص.

نصت المادة 26 من القانون المذكور على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”، فهذا النص يجرم فى شق منه استعمال الجانى برنامج أو تقنية معلوماتية للمساس بشرف واعتبار المجنى عليه

وكتب صلاح محسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: في البداية بعتذر لكل الناس عن الحاجات اللي انتشرت دي وأنا مش هعلق غير بحسبي الله ونعم الوكيل، الخلافات الزوجية، عمر مكانها ما كان السوشيال ميديا والخلافات دي كانت من فترة وحساباتي كانت معاها وللأسف محادثات اتفبركت لتشوية صورتي وبغرض الانتقام والقضاء على مستقبلي في كرة القدم.

صدى البلد