فستان مني زكي يثير جدل الجمهور بالسوشيال ميديا – شاهد الصور

أثارت النجمة منى زكي جدلا كبيرا وذلك بحفل توزيع جوائز Joy Awards رغم عدم ترشحها لأي جائزة، ورافقت زوجها النجم أحمد حلمي على السجادة اللافندر في أول ظهور له منذ وفاة شقيقه الأكبر.

وتعاونت النجمة منى زكي مع الاستايلست سيدريك حداد في اختيار إطلالتها، ووقع اختيارهما على فستان أحمر اللون مطرز بالترتر من تصميم إيلي صعب، يصل سعره إلى 17 ألف و225 دولار، أي ما يعادل 530 ألف جنيه مصري.

وتركت منى زكي شعرها منسدلا مموجا على كتفها، واختارت مكياج بألوان بسيطة وأحمر شفاه باللون الأحمر.

صدى البلد