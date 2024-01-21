شيرين عبد الوهاب تواصل تحضيرات ألبومها الجديد 2024

تواصل النجمة شيرين عبد الوهاب تحضيرات ألبومها الغنائي الجديد، المقرر طرحه لجمهورها خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك بعد فترة من الغياب عن طرح أعمال غنائية جديدة.

وتتواجد شيرين عبد الوهاب داخل ستديو التسجيل بشكل شبه يومي رفقة صناع الألبوم الجديد، والتي من المقرر أن تعلن عن تفاصيله الكاملة خلال الأيام المقبلة.

وظهرت شيرين عبد الوهاب رفقة كل من الشاعر الغنائي والمحلن الموسيقي عزيز الشافعي، والشاعر الغنائي تامر حسين، والموزع الموسيقي ومهندس الصوت نادر حمدي، والتي تتعاون معهم في أكثر من أغنية جديدة.

وعلم “الدستور” من مصدر خاص أن شيرين تعمل، في الوقت الحالي، على الانتهاء من كل أغنيات الألبوم لتسيلم ماستر الألبوم إلى الشركة المنتجة؛ تمهيدًا لطرحه للجمهور.

وأضاف المصدر أن شيرين تنوي طرح أغنيات الألبوم على طريقة الـ”سنجل” بشكل متتال في فترات زمنية محدة، وذلك لتعويض فترة غيابها عن الجمهور خلال الأشهر الأخيرة بسبب المشاكل الزوجية التي تعرضت لها.

واختارت شيرين عددا من الأغنيات الجديدة المقرر طرحها للجمهور على مدار 2024، الذي يشهد انتعاشة قوية لها، خاصة بعد أن طلاقها رسميًا من زوجها الفنان حسام حبيب.

وانفصلت شيرين رسميًا عن زوجها المطرب حسام حبيب، وذلك بعد فترة زواج دامت 6 سنوات.

وقرر الثنائي شيرين وحسام حبيب الانفصال بشكل ودي بعد فترة طويلة من المشكلات والشائعات العديدة التي طاردتهما خلال الأشهر الماضية.

جريدة الدستور