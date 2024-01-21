لجنة طواريء صحية لإستئناف خدمات التأمين الصحي بمحليات الجزيرة الآمنة

التامين الصحي

كشف الدكتور فخر الدين علي يس مدير صندوق التأمين الصحي فرع ولاية الجزيرة عن الجهود الجارية بالتنسيق مع رئاسة الصندوق لعودة الخدمة الطبية المتكاملة بمناطق ولاية الجزيرة المستقرة أمنيا.

وأعلن يس في تصريح (لسونا) عن حرص الفرع تذليل الصعوبات التي تجابه عودة الخدمة وتوفير الضمانات اللازمة لإنسيابها وفق إتفاقيات جديدة مع مقدمي الخدمة مجدداً إلتزام الصندوق بمتابعة إستحقاقات العاملين معلناً عن تكوين لجنة طواريء صحية مؤقته مقرها الوحدة التنفيذية للتأمين بمحلية المناقل .

مما يجدر ذكره أن مدير التأمين الصحي فرع الجزيرة كان قد وقف أمس خلال تفقده للوحدة التنفيذية للتأمين الصحي بمحلية المناقل بحضور الدكتور عمر حمد النيل مدير الوحدة على جاهزية المرافق المباشرة بالمحلية ووفرة الخدمة الدوائية و الصعوبات التي تجابه عودة الخدمة التأمينية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين .

من جانبه أكد مدير الوحدة التنفيذية للتأمين الصحي بالمناقل الإلتزام بتقديم الخدمة والتنسيق مع الشؤون الصحية بالمحلية للإستفادة من خدمات الدواء المجاني .

يذكر إن خدمات التأمين الصحي بالجزيرة قد تأثرت جراء إعتداء مليشيات الدعم السريع على ولاية الجزيرة منتصف ديسمبر الماضي مما أدى لخروج المرافق الصحية عن الخدمة .

سونا