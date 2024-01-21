محمد صلاح: سأفوز بكأس أفريقيا “عاجلا أم آجلا”

أكّد قائد منتخب مصر محمد صلاح ، يوم الأحد، إيمانه أنه سيفوز بلقب كأس أمم أفريقيا “عاجلاً أو آجلاً”، مُقراً أن منتخب الفراعنة يحتاج للتحسن من أجل المضي قدماً في البطولة، وذلك عشية اللقاء الحاسم أمام الرأس الأخضر والذي سيغيب عنه للإصابة.

وقال صلاح في مؤتمر صحافي عشية المباراة “أود أن أفوز بها (كأس إفريقيا)، بكل تأكيد (…) سيحدث بطريقة ما وهذا ما أعتقده سيحدث عاجلاً أم آجلاً”.

وأضاف المهاجم الذي سجل 53 هدفا في 94 مباراة رفقة بلاده “الجميع يعرف ما يعنيه الفوز بكأس أفريقيا لأي لاعب” إفريقي.

وتابع “فزت بكل شيء ممكن، ولكن هذا هو الفوز الذي لم يحدث بعد”، مع منتخب بلاده مصر بطلة القارة سبع مرات.

وتخوض مصر (نقطتان) الإثنين لقاءً حاسماً أمام الرأس الأخضر (6 نقاط) التي وخلافاً للتوقعات ضمنت صدارة المجموعة.

وأمام الرأس الأخضر، تلعب مصر على فرصتي الفوز والتعادل، لكنّ الهزيمة ستقصيها على الأرجح.

وإذا عجزت عن الفوز، يمكنّ لنقطة التعادل أن تؤهّل مصر، إذا كانت ضمن أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث من المجموعات الست.

وأقر قائد الفراعنة “في نهاية اليوم، لا نؤدي بشكل رائع راهنا لكن لدينا فريق رائع ومدرب رائع، لذلك نحتاج فقط إلى الحفاظ على التركيز”.

وتابع “اعتقد أن بالعمل الشاق كل شيء ممكن، نحتاج فقط للفوز بمباراة واحدة للتأهل وننطلق من هناك”، مؤكداً أن “اللاعبين متحمسون للغاية للفوز بالبطولة. نحن جميعا نريد الفوز بها”.

وشدد “علينا فقط أن نقاتل ونرى ما سيحدث”.

وعن تأثير غيابه عن المباراتين المقبلتين للإصابة، أكدّ أفضل لاعب في إفريقيا لعامي 2017 و2018 “هذا منتخب مصر وليس منتخب محمد صلاح”.

ويملك فيتوريا عدة خيارات لتعويض صلاح على الرواق الأيمن، على غرار لاعب الزمالك أحمد سيد (زيزو)، لاعب بيراميدز مصطفى فتحي أو مهاجم الأهلي محمود عبد المنعم (كهربا).

وإذا أقصيت مصر من دور المجموعات، سيكون ذلك الإقصاء الأول من هذا الدور منذ 2004.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس عن مستقبل المدرب فيتوريا في حال الإقصاء، ردّ صلاح قبل مدربه “سيستمر”.

سكاي نيوز