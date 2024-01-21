شقيق ياسمين عبد العزيز يخرج عن صمته بعد طلاقها

ياسمين عبدالعزيز

خرج الممثل وائل عبد العزيز عن صمته، بعد أيام من إعلان شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز طلاقها رسمياً من الفنان أحمد العوضي.

وعبّر وائل عبد العزيز عن انزعاجه من تغطية الإعلامية بسمة وهبة لأنباء طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، وتخصيصها حلقة من برنامجها لمناقشة كواليس وتفاصيل الخبر.

ونشر عبد العزيز صورة لبسمة وهبة عبر حسابه على منصة إنستجرام وكتب معلقاً: «إنتي فاضية قوي عشان تعملي حلقة كاملة على أسباب طلاق، ومداخلات والكل يفتي».

وطلب الممثل من الإعلامية أن تهتم بشؤونها، وتبتعد عن مناقشة أسباب انفصال شقيقته عن زوجها، وهو الأمر الذي لا يعنيها، مشيراً إلى أنه كان يتوجب على المذيعة الاكتفاء بطرح الخبر، وتمني الخير للطرفين، بدلاً من إثارة الجدل، متسائلاً عما إذا كان يمكنها أن تفعل الأمر نفسه فيما يخص حياتها الشخصية.

يُذكر أن ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي أعلنا زواجهما في 2020، واستمرت علاقتهما حتى فاجأ الثنائي الجميع الثلاثاء 16 يناير الجاري بطلاقهما الرسمي.

صحيفة الخليج