أفلام البطولة النسائية تسيطر على السينما المصرية

أربعة أفلام سينمائية جديدة يشهدها الموسم السينمائي المصري لإجازة منتصف العام الدراسي 2024، غير أن المفارقة في هذه الأعمال، أنها تشهد لأول مرة بطولات نسائية بهذا العدد في موسم، بعد وجودها على استحياء خلال السنوات الأخيرة، باعتماد الصناع على نجوم الشباك الرجال لبطولة أفلامهم، ما قد يغير من خريطة السينما خلال الفترة المقبلة، لتعود البطولة النسائية لتتصدر المشهد السينمائي، بعد غياب طويل لها.

أول هذه الأفلام بعنوان «مقسوم»، الذي يتقاسم بطولته ثلاث نجمات في مقدمتهن الفنانة ليلى علوي، ومعها شيرين رضا وسماء إبراهيم، والذي يؤكد تصدر النجمة ليلى علوي للبطولة النسائية خلال السنوات الخمس الأخيرة، والمنافسة على شباك التذاكر للعام الثالث على التوالي، بعد فيلمي «ماما حامل» و«شوجر دادي».

يشارك النجمات الثلاث في بطولة الفيلم، سارة عبد الرحمن، وعمرو وهبة، مع عدد من ضيوف الشرف منهم سيد رجب، والمخرج هاني خليفة، وهو من تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس.

الفيلم الثاني، تتصدر بطولته النجمة يسرا، بعنوان «ليلة العيد»، ويشاركها بطولته عدد كبير من الفنانات، هن سميحة أيوب، ريهام عبد الغفور، عبير صبري، يسرا اللوزي، نجلاء بدر، هنادي مهنا، مايان السيد، عارفة عبدالرسول، ومعهن من النجوم الرجال، سيد رجب، محمد لطفي، أحمد خالد صالح، محمود حافظ، محمد محمود، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز.

الفيلم يتحدث عن قهر المرأة بشكل عام، خلال معاناة عدة سيدات يعشن في جزيرة ما، وتتعرض السيدات لعدة مشكلات وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن، ومن أبرز القضايا المثارة العنف ضد المرأة، زواج القاصرات، ختان الإناث وغيرها من القضايا.

وبعد غياب 7 سنوات عن السينما، تعود النجمة هالة صدقي وتتصدر بطولة فيلم «الملكة»، الذي يأتي بعد تحقيقها نجاحاً كبيراً في مسلسل «جعفر العمدة» الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي، ويشاركها في بطولته النجمة شيرين رضا، رانيا يوسف، دينا، انتصار، وعارفة عبدالرسول، ومعهن باسم سمرة، كريم عفيفي، محمد رضوان، محمد محمود، وعدد من ضيوف الشرف منهم سيد رجب، عمرو عبدالجليل، حسن الرداد، رانيا يوسف، بيومي فؤاد وآخرون، والعمل من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي وإخراج سامح عبدالعزيز.

أيضاً يعيد فيلم «عصابة عظيمة» النجمة إسعاد يونس إلى السينما، لتتصدر البطولة، ويشاركها في بطولة العمل رنا رئيس، فرح الزاهد، وعارفة عبدالرسول، وفي البطولة الرجالية معها كريم عفيفي، محمد محمود، والمغني الشعبي عنبة، مع عدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت، والفيلم من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حول «عزيمة» امرأة ذكية في الخمسينات من عمرها، فقدت بصرها نتيجة حادث، لكنها تتغلب على كف بصرها بقوة البصيرة، لكن ابنها الساذج يتسبب في مشكلات عديدة تؤدي إلى احتمالية خسارة منزلها الذي يعد آخر ما تملكه، لكنها تتصدى لذلك بقوة، رغم ضعفها وتستطيع الحفاظ على منزلها وعائلتها آمنين.

صحيفة الخليج