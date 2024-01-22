شاهد بالفيديو.. معجزة إلهية حدثت بالسودان.. العثور على مصحف من القرآن الكريم كما هو داخل سيارة احترقت بالكامل خلال الحرب

في معجزة إلهية حدثت بالسودان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو أدهش الجمهور والمتابعين. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول احتراق سيارة بالكامل في السودان جراء الحرب التي شهدتها البلاد. https://www.facebook.com/reel/921266819517884 ووفقاً لما ذكر شهود عيان فإن المعجزة الإلهية كمنت في وجود نسخة من المصحف الشريف داخل السيارة التي احترقت بالكامل. وبحسب رصد محرر موقع النيلين فقد أظهر التصوير المصحف استخراج المصحف كما هو من داخل السيارة دون أن تحترق فيه أي ورقة خلاف الغلاف. ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)

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