لجان مقاومة ود مدني: مليشيا الدعم السريع ترتكب جريمة جديدة بقرية العزازي

قالت لجان مقاومة ود مدني، إن مليشيا الدعم السريع ارتكبت جريمة جديدة بقرية العزازي التي تقع غرب فداسي الحليماب، حيث قامت بجمع جميع رجال القرية شيباً وشباباً وتم الاعتداء على جميع سكان القرية بالضرب بصورة وحشية ومهينة، وقاموا بإطلاق الرصاص على بعض سكان القرية، مما أدى إلى إصابات كبيرة بين مواطني القرية.
وأضاف بيان للجان مقاومة ود مدني اليوم الاثنين، أن الهجوم الغاشم صاحبته عمليات نهب وسلب كبيرة لممتلكات المواطنين وأموالهم من قبل القوة المقتحمة.
وتابع البيان: “في نهاية الأمر، جاءت قيادات من المليشيا، على رأسهم الجنجويدي “كيكل” بعد أن قام بضربهم وإذلالهم بطريقة غير إنسانية وطلب منهم النهوض والتكبير والتطبيل له من أجل تصوير مقطع فيديو ليمارسوا بواسطته التضليل الإعلامي كعادتهم”.
وأشار البيان إلى أنّ الشباب الذين تم اعتقالهم لا يعرف مصيرهم، وعليه وحمّلت لجان المقاومة، مليشيا الدعم السريع سلامتهم وأرواحهم.
صحيفة السوداني
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