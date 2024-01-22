أعاد جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان نشر مقطع فيديو حظي بتفاعلات كبيرة من قبل المتابعين الذين قاموا بمشاركته على السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول الفنانة الإماراتية بلقيس فتحي, وهي تغني بأحد المسارح. وتفاجأت المطربة بوجود شاب سوداني ضمن الجمهور الكبير الحاضر مداوم على حضور حفلاتها الغنائية ومتفاعلاً معها. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد عبرت المطربة بلقيس, عن اعجابها بمتابعة الشاب السوداني لها لتخاطب الجمهور (في حد هنا لا يفوت لي ولا حفلة). وتابعت وهي تخاطب جمهورها: (عرفتوا مين؟ الزول السوداني دا) لترد له الجميل وتنزل من المسرح وتقف بجانبه وهي تغني (انت قلبي) وسط خجل الشاب السوداني الذي عبر عن فرحته بالضحكات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة الإماراتية “بلقيس” تنزل من المسرح الذي كانت تغني فيه من أجل شاب سوداني وتقف بجانبه وتغازله (انت قلبي) والأخير يتجاوب معها بضحكات “الخجل” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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