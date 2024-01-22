أثار شاب سوداني ضحكات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده وذلك بعد نشره مقطع فيديو وجد حظه من الاهتمام والمتابعة. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد قام الشاب خلال المقطع الذي قام بنشره بتقليد الفنان الشاب حمادة عباسية أثناء الغناء بطريقة مضحكة. ووفقاً لتعليقات المتابعين فقد عبر المتابعين عن اعجابهم ببراعة الشاب في التقليد, حيث كتب أحدهم: (والله بالمليمتر الخالق الناطق) ليرد آخر: (شرقتنا بالضحك) وكتب معلق ثالث: (عباسية في فتيل ضيق). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. شاب سوداني يقلد الفنانة حمادة عباسية بطريقة مضحكة ومتابعون: (والله بالمليمتر الخالق الناطق…شرقتنا بالضحك وعباسية في فتيل ضيق) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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