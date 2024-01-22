شاهد بالصورة والفيديو.. “كديسة” لوشي النادرة غالية الثمن في قبضة “الدعامة” بعد أن عثروا عليها في إحدى العمارات التي اقتحموها.. يداعبونها ويلعبون معها (شوفوها سمينة كيف نحنا كديستنا ليها شهرين تأكل ما بقت كدة)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بسخرية كبيرة مقطع فيديو وجد حظه من التداول والشهرة على السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع أفراد من قوات الدعم السريع وهم ممسكين بقطة من النوع النادر.

وشبه المتابعون القطة بقطة الإعلامية الحسناء لوشي التي فقدتها قبل الحرب وأعلنت عن مبلغ مالي كبير لمن يحصل عليها في حدث أثار ضجة كبيرة وقتها.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهر أفراد الدعم السريع وهم يداعبونها ويلعبون معها داخل إحدى العمارات التي اقتحموها, وقال أحدهم في حديثه: (شوفوها سمينة كيف نحنا كديستنا ليها شهرين تأكل ما بقت كدة).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)