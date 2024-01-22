مصر التى ليست فى القاهرة!

قيل لى فى مقتبل حياتى المهنية: إذا أردت أن تفهم مصر، فغادرها!.

أنت لن تستوعبها مادمت محصورًا فى ضجيجها الداخلى وتصريحات مسؤوليها وهتافات معارضيها وثرثرات مقاهيها ومواصلاتها.

المسافة وحدها هى التى تتيح لك فهم البواعث، وتقييم الخطى، ووضع أطراف المشهد على ميزان الحقيقة. والمسافة وحدها هى التى تمنحك قابلية «التخييل»، فتعيد تركيب أجزاء اللغز مرة أخرى، بعدما تكتشف أنه لغز وليس صورة شديدة التجانس والوضوح كما تظن، فمادمتَ جزءًا من المشهد فلن تفهمه على النحو الأمثل.

صدقت النصيحة، وتجولت، وفقًا لما أتاحته الظروف، وقد هالتنى الحقيقة، أو على الأقل ما أُتيح لى منها، ثم ما فهمته من هذا الذى أُتيح.

على مدار أسفار متعددة طيلة ستة عشر عامًا، كانت كل عاصمة أذهب إليها تدهمنى بالمقارنة التلقائية بينها وبين القاهرة، وكل مسؤول ألتقيه يدفعنى- بصورة أتوماتيكية- للمقارنة بينه وبين نظرائه عندنا.. كل قانون وكل إشارة مرور.. وكل شاردة وواردة فى الشوارع والأزقة الخلفية.. كانت تشير إلى القاهرة لأراها أكبر أو أصغر.. أنجح أو أشد إخفاقًا.

يقولون فى علم النفس إننا نفتش فى الآخرين عن ذواتنا.. فحين تقول هذا طويل أو بدين أو وسيم أو ثقيل الظل.. فأنت تقارنه بالمسافة من نفسك.. وتنتقى صفة فيه بالاستناد إلى صفة معينة تدركها فى نفسك أو تعرّف ذاتك لذاتك على ضوئها.

هكذا فى الأشخاص وفى البلدان والمجتمعات.

مازلت أذكر أول مرة لى فى العاصمة الأمريكية واشنطن (فى عام ٢٠٠٨) وأنا تائه فى مترو أنفاقها لأننى لم أفهم تداخلاته ولا تعقيدات خطوطه.. كنت أحسبه كما المترو فى القاهرة.. (المرج- حلوان) أو (شبرا- الجيزة).. مجرد خطوط سير على قضبان ثابتة. بينما كانت الحقيقة أن عدة خطوط سير تمر على نفس القضبان، ثم تغير مساراتها بأفعوانية حرة تمامًا.

كنت قد أدركت هذه الحقيقة، بينما ينظر لى شاب آسيوى يبدو مضطربًا أو تائهًا هو الآخر، فتقربت إليه بالكلام لأؤنس نفسى ولأُدخل عليه شيئًا من المواساة، ولو من باب قول الشاعر (كل الغريب إلى الغريب نسيبُ).. فإذا به من فيتنام، ولما قلت له إننى من مصر، فوجئت به لا يعرف مصر!.

حاولت تقريب الصورة له.. الأهرامات، أبوالهول، الفراعنة.. لكن بلا فائدة تُذكر.. وكانت هنا صدمتى من أن هناك على كوكب الأرض مَن لا يعرف بوجودك أصلًا أكبر من صدمتى من توهة المترو.

وفى إحدى العواصم، رأيت قامات مصرية تتحلق حول مسؤول فى هذه الدولة على نحو ساءنى.. وإلى اليوم لا أدرى هل أنا متشدد أم أن هيئة التحلق والمتابعة البصرية «المستنفرة» كما لو كانت موجهة لسقراط أو الحسن بن الهيثم أو ألبرت أينشتين وليست لمجرد مسؤول، (لا أذكر اسمه من فرط ما هو بلا منجز أذكره أو حتى أفهمه، وهذا دون الانتقاص من قدره بالطبع)، كانت فى محلها أم يجوز تصنيفها بتوصيف ما.

فى دولة فى أقصى الشرق الآسيوى، كان الجميع يسألوننى عن الأزهر الشريف كما لو كان كل مصر.. وفى شبه القارة الهندية سألنى شاب من غانا عن عبدالناصر ونكروما والسيدة فتحية، زوجة نكروما، التى جاءت من شبرا.

فى دولة إفريقية على خط الاستواء، كان الحديث حاضرًا عن دور مصر فى قوات حفظ السلام تاريخيًّا فى القارة الإفريقية.

وفى عاصمة أوروبية تتاخم بحر الشمال، سألنى سائق تاكسى من دولة شقيقة عن الإسكندرية.. فكل أمنيته أن يزورها.. بينما سألنى آخرون فى عواصم أخرى عن شرم الشيخ للغوص فيها.

وبالطبع، أقتصر فى حديثى على هذه اللمحات شديدة العمومية، فلو توغلت فى الأسئلة والاستفسارات لا أحسب المساحة ستتسع، ولا الظرف سيطيق.

أحمد الدريني – المصري اليوم

