لجنة تطوير ميناء سواكن تعقد إجتماعها وتقف على مطلوبات التحديث

عقدت لجنة تطوير ميناء سواكن يوم أمس الاحد الاجتماع الاول لها داخل ميناء سواكن عقب قرار تشكيلها مؤخرا برئاسة وزير النقل وعضوية عدد ( 15 ) جهة لتمثيل ولاية البحرالاحمر و هيئة الموانئ البحرية، والجهات ذات الصلة، وذلك في إطار الإعداد لإستقبال موسم الحج والعمرة للعام الهجري( 1445).

ووقفت اللجنة ميدانيا علي واقع الميناء، ومطلوبات ومواقع التحديث لتحقيق أهداف تسهيل تقديم الخدمات وتوفير معينات ومقومات الضيافة وتوفير الراحة الكاملة للركاب وبسط الإحترازات الأمنية، بالإضافة إلى مراعاة اشتراطات المدونة الدولية لامن السفن و المرافق المينائي .

إلي ذلك أمنت اللجنة علي تكليف شركة الموانئ الهندسية بالقيام بمهام التنفيذ والتصميم ، كما تم تكليف الادارة العامة للمشروعات بهيئة الموانئ البحرية بالاشراف علي وضع جدول واضح للتنفيذ عبر مراحل ، وان يبدا العمل في الربع الأول من العام الحالي ( 2024).

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