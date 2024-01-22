بحب عمرو موسى

لا أفضّل الكتابة عن أفراد كثيرين، لأنها نفوس بشرية تتفاعل وتتغير. ومعظم من كتبت عنهم خذلونى بعد فترة على طريقة زكى رستم الذى كان ورعًا تقيًا طوال الفيلم، ثم نكتشف فى النهاية أنه أصل البلاء وأبوالشرور. البشر يتغيرون وتتعدل آراؤنا فيهم، ولكن المقالات تظل ثابتة لا يمكن تغييرها، ولعل لهذا السبب لا يجب تسمية الشوارع والميادين بأسماء أشخاص مازالوا يعيشون بيننا؛ فقد يأتون بأفعال فى أخريات حياتهم تجعلنا راغبين فى نسيانهم لا تكريمهم؛ فالحساب آخر الموسم، وبعد إعلان بطل الدورى!.

لكن عمرو موسى موضوع مختلف! هو صفحة مهمة ناصعة فى تاريخ الدبلوماسية المصرية؛ ثلاثة عقود فى الخارجية المصرية، متدرجًا من درجة الملحق بالوزارة، وحتى مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة، ثم عشر سنوات وزيرًا لخارجية مصر، ومثلها أمينًا عامًا للأمم المتحدة. نصف قرن فى خدمة الدبلوماسية المصرية، ثم مشارك فاعل فى الحياة السياسية المصرية منذ عام 2011 حتى الآن.

فى وزارة الخارجية كان ما قبله غير ما بعده، وفى جامعة الدول العربية كانت فترته هى أعوام الأمين العام، وليست سنوات جامعة الدول العربية، ولكنْ هذا موضوع ذو شجون ويطول شرحه.

الكلمة عند «عمرو موسى» بحساب وتخرج فى مكانها تعرف طريقها جيدًا، فى 2014 كنت عضوًا بالمكتب السياسى ومتحدثًا رسميًا باسم تحالف «صحوة مصر»، وهو تحالف انتخابى ضم معظم أحزاب وأطياف المعارضة المصرية، وأنشأه الدكتور العظيم «عبدالجليل مصطفى» لتكوين قوائم لخوض الانتخابات البرلمانية المصرية آنذاك. فى أحد الاجتماعات، حضر السيد عمرو موسى مع د. محمد أبوالغار، وألقى كلمة منطقية ومحددة كعادته، بعدها قال له أحدهم: «إذن أنت تريد أن نقوم بمواءمات؟»، قاطعه عمرو موسى قائلًا بحسم: «أنا لم أقل مواءمات، أنا قلت مواءمة واحدة، مفردًا وليس جمعًا».

هذه الدقة لازمته فى كل حياته وكانت لها حكايات تروى، مثل ما كتبه بيده وأصر على وجوده فى دستور العراق، تأكيدًا لعروبتها وانتمائها لجامعة الدول العربية، بعد أن كان توجه الإخوة هناك هو التأكيد على عروبة عرب العراق فحسب. وكذلك مثل إصراره على تعديل صياغة البيانات الصادرة عن القوى الدولية قبيل عملية ضرب ليبيا، لأنه كان يريد شلّ قدرات ليبيا الجوية لعدم ضرب المدنيين، لا تدميرًا للدولة الليبية ذاتها.

عمرو موسى ابن بلد وصاحب شخصية ظريفة للغاية. فى 2017، كنت فى بدايات عملى مستشارًا للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومتحدثًا رسميًا باسم الوزارة. ذهبنا فى وفد لتوقيع بروتوكول تعاون مع جامعة النيل، وكان السيد عمرو موسى حاضرًا بوصفه رئيسًا لمجلس أمناء الجامعة وقتها. ميلت عليه وأشرت على د.هالة وقلت له: «قول لها كلمتين حلوين عنى»، فابتسم وغمز لى.

وحين جلسا سويًا، وبحضور المهندس هانى محمود، وزير الاتصالات الأسبق. بدأت د. هالة فى الحديث فى عدة نقاط، بعد دقائق قال لها السيد عمرو: «تعرفى! رامى جلال ده شاب ممتاز». ردت هى قائلة بطريقتها الرقيقة: «آه طبعًا»، ثم أخذت تُكمل ما كانت قد بدأته، ويمر بعض الوقت فيقول لها: «ده شاب رائع هيكون له مستقبل كبير». قالت له: «من؟»، رد قائلًا: «رامى جلال يا دكتورة». فترد هى: «أيوة أيوة طبعًا». ثم تكمل حديثها، وأنا قريب منهما واقع من الضحك مدعيًا أننى لا أسمعهما، حتى دخل السيد هانى محمود، بذكائه المعهود، على الخط قائلًا: «فعلًا ده شخص مميز»، فنظرنا لبعضنا وضحكنا.

الآن وأنا نائب فى مجلس الشيوخ المصرى، عضو بلجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية، تعاملت مع عشرات السفراء والدبلوماسيين وتأكدت أن أروقة وجنبات السياسة المصرية معلق عليها اسم وصورة المواطن المصرى «عمرو محمود أبوزيد موسى» الذى قدم الكثير لمصر وأصبح مثالًا يُحتذى به، نحاول تقديم جزء بسيط مما قدمه، لكن هذا صعب للغاية.

رامي جلال – المصري اليوم

