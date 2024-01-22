موسيقي سوداني يطالب بشراء الآلات الموسيقية المسروقة وإرجاعها لأصحابها بعد الحرب

طالب الموسيقي السوداني عازف الساكسفون، شوقي عبد الرحمن، كل شخص عُرضت عليه آلة موسيقية للبيع بسعر رخيص بشرائها ثم إعادتها بعد الحرب لصاحبها.

وقال شوقي: (إن شاء الله الحرب تنتهي ونعود زي ما كنا إن شاء الله تامين ما ناقصين، الإخوة الموسيقيين والمغنين لو أي شخص عُرضت عليه آله موسيقية في المكان الذي تسكن فيه بسعر رخيص اشتري طوالي وبعد ما تنتهي الحرب إن شاء الله وبإذن الله تبحث عن صاحبها وقروشك ترجع ليك).

وأضاف: (لأنو في ناس كتار فقدوا آلاتهم الموسيقية خلال الحرب).

الجدير ذكره أن عدداً كبيراً من الموسيقيين كشفوا عن فقدناهم لآلاتهم الموسيقية التي تم عرض أغلبها للبيع في الأسواق خلال الحرب.

صحيفة السوداني