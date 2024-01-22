والي البحر الاحمر يؤكد دعمه لجهود اتحاد اصحاب العمل

إلتقى والي ولاية البحر الأحمر المكلف اللواء ركن (م) مصطفى محمد نور محمود بمكتبه اليوم وفد إتحاد أصحاب العمل بحضور الرئيس المناوب للاتحاد مالك الشيخ حاج محمود ، وأمين عام إتحاد أصحاب العمل بالولاية ياسر الجميعابي الأمين العام المكلف للإمانة الإتحادية والوفد المرافق له. حيث تناول اللقاء مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بمعاش الناس والخدمات الأساسية والقضايا المتعلقة بأمن الولاية وذلك في إطار المسؤولية المجتمعية للإتحاد تجاه الولاية . واكد الوالي حرص حكومة الولاية واستعدادها التام لدعم جهود اتحاد اصحاب العمل، وتذليل الصعاب التي تواجه عمل الاتحاد. من جانبه اشاد الأمين العام للإتحاد بالمجهودات الكبيرة التي ظل يقوم بها إتحاد أصحاب العمل، مشددا على ضرورة قيام غرف الاتحاد المختلفة بأداء الواجب الوطني ودعمهم للمجهود الحربي بالإضافة إلى الدعم الإجتماعي المنشود. فيما ناشد الرئيس المناوب للاتحاد العضوية بالمساهمة في التنمية والخدمات التي تشهدها الولاية، خاصة في ظل الظروف التي تشهدها الولاية باستضافة الوافدين بصدر رحب . واضاف أمين عام إتحاد أصحاب العمل بالولاية ياسر الجميعابي أن اللقاء يأتي في إطار دعم ومساندة الولاية في معركة الكرامة والإستنفار، مؤكداً وقفتهم ودعمهم للوالي في هذا المجال. سونا

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